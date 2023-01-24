每年過年，許多人都會遇到相同狀況，那就是「時間特別多，都用來排隊」。一名網友分享，過年期間到南部走春，結果前後花了將近10小時，最後吃飯只需要30分鐘，大嘆連假開車出門，真的是頭殼壞掉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」說出不少人心聲，他赴南部出遊，先是走高速公路塞了5小時，好不容易下了交流道，結果開到風景區又要2小時，到了入口，等停車位1個半小時，最後排隊1小時等用餐；但他吃飯只需要30分鐘，更慘的是，回程繼續塞。

「真的是寫實的鈑金生活」，幾乎整天都在車上，原PO自嘲連假時開車出門，好像有點頭殼壞掉。

眾多網友感同身受，直呼過年開車出門真的浪費時間，「有人算過一天花多久開車嗎」、「開車不是問題，問題是塞車」、「走到哪都是人欸，不是說少子化嗎」、「我從林口開到嘉義，5個半小時」、「我從屏東開到台北，7小時」、「沒事，過年沒塞到車不像過年」。