喊了多時的「寒流」，今起橫掃全台，不僅氣溫暴跌，甚至「挑戰入冬以來最低溫」；大年初六（27日）還有一波，罕見雙寒流拜年，全台凍到收假。

昨晚開車北上的民眾，過了新竹大概發現下雨了，這是冷空氣抵達的前兆。大年初三「寒流」來襲，一口氣連凍3天，中央氣象局針對全國19縣市發布低溫特報；高雄、屏東、澎湖未入列。

今水氣移入，迎風面局部地區有雨。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今北部、東半部雲層較多，北台灣、宜蘭、花蓮有局部降雨，各地氣溫「進入探底的過程」。

根據最新模式模擬，今起至年初五（26日）清晨極冷空氣籠罩，全台氣溫明顯偏低。吳德榮指出，台北氣象站將降至7度左右，「挑戰其入冬以來低溫紀錄」，平地最低溫也將降至3度左右。

受「寒流」影響，加上水氣未散，迎風面1000公尺以上山區，有不算太高的飄雪機率。今各地氣溫：北部4至14度、中部7至18度、南部10至22度、東部7至21度。

年初五白天冷空氣減弱，氣溫的急墜速度被暖空氣踩煞車，天氣回暖、早晚偏涼，但年初六（27日）起又有一波「寒流」要來了。

第二波「寒流」停留時間更長，一直持續至春節假期最後一天（年初八、29日）。吳德榮表示，第二波「寒流」雖比首波稍弱，但整體條件偏乾，因「輻射冷卻」加持，仍有挑戰入冬低溫的可能。