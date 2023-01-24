趙詠華與愛貓。（全民大劇團提供）

趙詠華為愛貓做新年裝扮。（全民大劇團提供）

趙謝佳見與愛犬。（全民大劇團提供）

謝佳見在《同學會》唱演俱佳。（全民大劇團提供）

趙詠華在《同學會》展現唱功。（全民大劇團提供）

全民大劇團音樂劇《同學會！同鞋～》集結知名歌手演員，賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天等領銜主演，3月將於高雄衛武營、4月北藝中心、6月台中中山堂等地演出。凍齡玉女歌手趙詠華在忙碌的舞台劇演出行程中，也將舉辦時隔8年的個人演唱會，農曆年成為她近期最後的休息長假，開心為愛貓穿上新衣過年。謝佳見因疫情與工作安排，已經連續幾年沒回馬來西亞過年，農曆春節特別懷念家鄉的親朋好友，臉書上也po出和賴雅妍、趙詠華開心合照，寫著「今年，我們一起過年」。

趙詠華作為歌手45年，去年參與《同學會！同鞋～》音樂劇演出，表示自己近10年沒有參與劇場演出，很開心能夠再次體會團體演出的感覺，演員之間的好感情也從戲內延伸到戲外，「我們真的像是一群老同學，現在只要這組演員聚會，都會直接稱呼是參加『同學會』！」

趙詠華劇中飾演的角色，雖然家庭不圓滿，卻在同學的情誼中，找到感情的寄託，也因此成為「同學會達人」。趙詠華說自己的個性跟戲中角色很像，在朋友之中也是負責主揪的人，「年節從小年夜排到初五，平日工作忙，會趁農曆年跟親朋好友相聚。」愛貓的她也趁農曆年，為家中4隻貓咪換上新衣，笑著表示貓咪等同家人，所以除夕夜也擺上豐富的罐罐。

來自馬來西亞的謝佳見，因為疫情與工作，連續幾年沒有返鄉過年，被問到家鄉的過年情景，他表示，馬來西亞的過年習俗跟台灣大同小異，但氣氛較台灣濃厚。謝佳見說自己老家是道地的福州華僑，年菜必定要吃象徵長壽和喜氣的「紅酒糟雞湯麵線」，在馬來西亞只要未婚不僅不需要發紅包，還可以領紅包。

謝佳見表示，若有回鄉一定會找同學出遊，印象最深的一次同學會，是前幾年參與中學同學會，「因為近20多年沒見面，也沒有在社群上聯繫，那次現場100多人全都是中年叔叔阿姨模樣，我有點震驚。雖然知道都不是10來歲年輕人了，但可能因為工作關係，我平常比較注重運動和保養，那次同學會上我看起來像學弟。」謝佳見也很謝謝同學會每次都有邀他出席，雖然他因為不在馬來西亞，歷年出席率很低，但大家仍把他放在心上。

《同學會！同鞋～》劇中描述9位大學同學，每10年舉辦一次同學會，透過個性迥異的同學人生，看到生命不同樣貌，刻畫出深刻的情誼。此劇原為舞台劇，全民大劇團重新塑造成音樂劇，由黃韻玲作曲、黃婷作詞、謝念祖編導，找來唱將賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、張丹瑋、金仁馨、王鏡冠，成為最強同學會。