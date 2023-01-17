尾牙菜色澎湃，不少人想打包回家但又怕麻煩，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金分享妙招，只要一個塑膠袋就能輕鬆打包又不沾手，「我們還到隔壁桌去『教學』呢」，教學影片一出吸引萬名網友觀看。

奇美醫院睽違3年周日（15）舉辦全院望年會，在戶外席開365桌，陳志金在臉書po出影片，指出辦桌打包菜尾，遇到有些菜色不好倒、又沒有大湯匙，該怎麼裝袋？他教大家用一個塑膠袋快速打包，「這個方法用在米糕和豬蹄膀最好用，尤其是一整顆大蹄膀」。

陳志金醫師打包一氣呵成，還到隔壁桌教學。(翻攝自陳志金fb)

影片中陳志金先將塑膠袋翻面，雙手伸進去撐開，接著將要打包的米糕一把抓，再快速將塑膠袋翻面，輕輕鬆鬆完成打包，衛生又不會接觸到食物，甚至還到隔壁桌教學。但他強調，打包前一定要先問過每個人，是不是不要再吃，才能打包。

貼文一出，吸引1萬人按讚，許多網友留言：「看到這個突然想起多年前的回憶：菜一上桌，筷子才拿起來，就整盤被打包了！」、「流水席很好吃a」、「打包達人！」、「動作標準，盡得真傳」。