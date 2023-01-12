延宕兩年公司的尾牙春酒市場，正積極地在復甦當中，2023年甫開春，2月開始的春酒場地皆已一桌難求，台北晶華酒店提醒企業主掌握下訂時間，並於2月1日至4月30日精選出30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，訂席就送16吋大的重量級美味－龍蝦鮑魚海派米糕，全力搶市。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，隨著疫情趨緩，公司行號也在積極搶辦春酒活動，二月和三月的周末假日熱門時段一位難求，晶華便決定在平日提出加碼優惠，鼓勵企業與同仁們在平日輕鬆用餐、再享龍蝦鮑魚海派米糕、紅酒無限暢飲、KTV歡唱設備和能增添歡樂氛圍的抽獎專屬禮，總價值超過五萬元的誠意回饋，勢必將為新春第一波的春酒市場帶來十足的買氣。

台北晶華酒店繼尾牙專案贈送龍蝦鮑魚海派米糕廣受歡迎後，春酒專案再接再厲、持續以這一款驚人的巨大美味，與企業主們一同迎春賀福，犒賞同仁們辛勤的付出。

以超過一公斤重的澳洲肥美龍蝦為主角的龍蝦鮑魚海派米糕，是在直徑長達40公分的巨型蒸籠內依序堆疊入米糕及頂級配料，台式米糕是先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒增香，Q彈的米粒散發陣陣撲鼻香氣。頂級海鮮豪邁使用一整隻西澳龍蝦，以台式蒜蓉清蒸方式帶出龍蝦肉的鮮甜，令人驚豔的還有由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成，醬香四溢、入口彈牙鮮嫩多汁的鮑魚，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，以及青菜增添綠意，完成這道兼具視覺震撼和味覺饗宴的極品美味。