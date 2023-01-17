主播出身的藝人吳怡霈擁有亮眼外貌和流利口才，近年來在主持、戲劇領域表現亮眼，不時也會透過社群分享生活，16日她在貼文提及，健身4年多有個困擾，那就是今年尾牙想穿以前的禮服，卻發現臀部很卡，差點拉不上，讓她忍不住直喊：「現在終於了解屁股翹的困擾了，各種感動想哭啊」，更形容自己：「愈來愈朝人間芭比邁進了！」

吳怡霈在臉書表示，自己天生屁股不明顯，好在積極健身4年多，今年尾牙試穿禮服時，意外發現以前的衣服很卡，終於體會到屁股翹的感覺，她附上一張健身前後對比照，以自身經歷呼籲大眾：「不要再有女生健身會變金剛芭比的迷思了，找到適合的教練，用適合的方式，我屁股翹了、大腿瘦了、腰也細了」。

吳怡霈呼籲大眾女生透過健身，也能擁有理想中的身材。(圖/吳怡霈 FB)

吳怡霈尾牙當天穿的2套服裝皆非常漂亮。(圖/吳怡霈 FB)

同時，吳怡霈也曬出今年主持尾牙的服裝，一套是銀色禮服，後面露出大片光滑美背，下半身高低交織的裙襬，露出筆直大長腿，相當有女人味，另一套她換上白色高領T上衣跟黑色西裝外套，搭配白色碎花裙，氣質十分優雅，狂吸1.2萬網友朝聖，紛紛在底下大讚：「翹臀霈的努力有回報，請繼續美下去」、「真的有差呢，身材變得蠻好看了」、「愛健身的怡霈女神真是人美身材美」、「要變身金剛芭比還不是一般人就可以解鎖」、「炫耀文無誤！不過妳值得」。