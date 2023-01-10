在2017年遭到大聯盟永久封殺的勇士前總管卡波列拉（John Coppolella）提前解禁了，聯盟總裁辦公室宣布：「我們證實卡波列拉已經獲赦，這是基於他過去5年多在封殺期間被所展現的悔意與行動。」卡波列拉擔任勇士總管期間違反多項競爭規定，包括使用陰陽合同、提供超額簽約金、網羅年僅14歲的球員（合法年齡為16歲）。

卡波列拉遭到聯盟調查之後，勇士為此吐出13位簽下的農場新秀，損失超過2000萬美元。當年17歲的頂級新秀麥坦（Kevin Maitan）獲得425萬美元簽約金，卡波列拉還透過其他名目給予他更多利益，藉此搶贏其他球隊。

聯盟對勇士祭出重罰，讓他們隨後兩季只剩每人30萬美元的海外新秀額度，之後更只剩下1萬美元，並被剝奪1支選秀籤。

單單在搜羅人才方面，卡波列拉算得上是一位傑出的總管，他幫助建立了勇士強大的農場，至今屹立不搖，2021年更摘下世界大賽冠軍，王牌投手弗里德（Max Fried）、明星游擊手史旺森（Dansby Swanson）當初都是卡波列拉任內買來的新秀。

卡波列拉早年在洋基擔任行政職務，2014年10月任職勇士副總管期間，還以小聯盟合約簽下台灣投手王建民。被職業棒壇封殺的這幾年，卡波列拉轉換跑道，去過幾間旅遊公司上班。