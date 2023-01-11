因為肩膀脫臼而缺席11場比賽的勇士王牌柯瑞（Stephen Curry），終於在11日主場迎戰太陽的比賽中復出，不過面對吞下6連敗的太陽，勇士沒有辦法以勝利作為歡迎禮，整場比賽遭到太陽壓制情況下，最終以113比125敗下陣來，勇士吞下3連敗，戰績也下滑至西區第8。

在多名主力缺席的這段時間，勇士發揮優異的團隊戰力，成功將勝率拉回至5成，加上威金斯（Andrew Wiggins）提早一步回歸陣容，這讓勇士終於重回先發5門齊的陣線，而太陽原本就少了雙後衛保羅（Chris Paul）及戴文布克後戰力吃緊，主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）也因為傷勢纏身高掛免戰牌，但劇情走向卻出乎大家意料。

柯瑞首節第一次出手就命中回歸後首顆三分球，不過場上情勢仍由太陽掌握，半場打完以59比45取得雙位數領先，易籃後太陽沒有收手，一度將比分差距拉開到27分，不過此戰重回替補的普爾（Jordan Poole）在第三節末跳了出來連續攻下13分，幫助勇士縮小分差。

剩下一分鐘即將吹響比賽結束哨音，勇士儘管靠著威金斯強悍防守及普爾（Jordan Poole）的三分攻勢，將比數追到113比119僅剩6分差距，不過最後老朋友達米恩李（Damion Lee）面對老東家勇士毫不手軟，在最後6罰全進的帶領下穩住情勢，最終帶領太陽以125比113踢館成功，成功終止6連敗，而勇士則是苦吞近期3連敗。

柯瑞回歸首戰砍下24分、3助攻，不過手感生疏許多，全場22投僅8次命中，克雷湯普生（Klay Thompson）29分、5籃板，下半場找回手感的普爾拿下27分、5籃板及6助攻；太陽這方幾乎全員主力缺陣下，由米凱布瑞吉斯（Mikal Bridges）帶隊，他也拿下全隊最高的26分、9籃板、5助攻及3火鍋，達米恩李也有22分、7籃板及4助攻的貢獻。