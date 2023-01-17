Jrue with a season-high 35.



35 PTS | 4 REB | 11 AST | 5-8 3PM pic.twitter.com/r8IY11kKHn — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 16, 2023

「字母哥」阿提托康波連3場比賽因為左膝痠痛缺陣，公鹿17日面對溜馬上半場就轟下本季半場新高76分的瘋狂火力，仍然靠著哈勒戴攻下本季新高35分，且傳出11助攻的雙十表現，最後以132比119逆轉擊退溜馬，目前28勝16敗仍居東區第3。

「我想我們下半場確實讓對手慢了下來，」下半場包辦21分領軍逆襲的哈勒戴表示，「溜馬整個上半場都在跑動，感覺就像勇士一直以來的打法，或是過往火箭模樣，他們跑得好快，還能投進三分外線，甚至在投進三分球同時，也能在禁區拿下分數。」

取代阿提托康波先發位置的波提斯，也幫公鹿拿下21分、11籃板，卻把勝利歸功給哈勒戴，「他單純只是接管了比賽，且把戰局操之在手，這就是球星該做的。對方只是今晚上半場爆發了，我想哈勒戴卻在每晚都這樣幫助我們。」

溜馬大半場取得領先地位的主因，在於前3場因為背傷缺陣的透納，一復出就拿30分、8籃板及4火鍋，搭配麥克康奈攻下生涯新高29分，其中上半場就拿25分，可惜少了隊上得分王與聯盟助攻王哈利柏頓(左手肘扭傷與左膝挫傷)，溜馬還是留不住勝利。