Gabe's been in his bag. 55 points in the last 2 games 🔥 pic.twitter.com/cKF6iXtiwq — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 14, 2023

兩天前才以108比102擊退公鹿的熱火，15日繼續趁著公鹿頭號球星「字母哥」阿提托康波連兩戰因為左膝痠痛缺陣，包含文森、歐拉迪波與阿德巴約3人得分全都轟破20，再以111比95輕鬆打敗公鹿，最近8場贏下6場，東區排名續居第7位置。

熱火也少了希洛(腳跟阿基里斯腱痠痛)、羅瑞(膝蓋不適)兩名後場先發主力，不過文森與歐拉迪波充分扛下兩大先發主力缺陣位置，文森單場投進5顆三分球、包辦27分，歐拉迪波也有20分，阿德巴約20分、13籃板、2助攻與2火鍋。

「我很快就找到投籃手感，我的隊友也全力幫我找到出手空檔，」全場投14中11的文森表示，「當我開始可以投進球，這對我幫助很大，我會試著打得更加積極，努力在場上展現我的破壞力。」吉米巴特勒也拿16分，史特魯斯10分。

公鹿不僅連兩戰缺少近況欠佳的阿提托康波，米德頓更是重返傷兵名單很久沒上場，儘管先發五人今天得分都達兩位數，卻不足以幫助他們贏球，拿12分、10助攻的哈勒戴說：「當阿提托康波缺陣，我們才發現他可以為我們做很多事情。」