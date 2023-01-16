2023澳洲網球公開賽16日展開會內賽，去年冠軍西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）這次以衛冕者以及爸爸這個新身份前來挑戰生涯第23座四大賽冠軍，首輪面對年紀比他小15歲的英國選手德拉佩爾（Jack Draper），納達爾挺過3小時41分的4盤激戰，7比5、2比6、6比4、6比1取得勝利，晉級到64強。

賽後納達爾表示，很開心再回到澳洲參賽，去年賽季對自己是百感交集的一個賽季，遇過傷勢也拿過四大賽冠軍，能夠在澳網第一輪以勝利有好的開始，也是自己這兩個月來少數的勝利，他也肯定對手德拉佩爾年輕有勁，相信可以再打澳網好幾年。

這次納達爾的家人也有陪他一起到澳洲，場邊受訪時被問到當爸爸之後的生活有什麼不同，納達爾想了想笑說：「其實就像大家都知道的那樣，最美的事物降臨在你的生命中，是很有趣又快樂的一件事，也很開心家人能和我一起來比賽。」