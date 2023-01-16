亞特蘭大勇士去年衛冕失利，在分區系列賽敗給費城人，但是例行賽勇奪101勝，如果他們沒有失去當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）或許結果就會不同。弗里曼去年開季前轉去洛杉磯道奇，打出另一個MVP等級的球季。去年耶誕節前，勇士又失去了明星游擊手史旺森（Dansby Swanson），戰力再度受創。

勇士總管安森普洛斯（Alex Anthopoulos）告訴美媒《The Athletic》說：「理論上，你希望這些傢伙摘下銀棒獎、入選明星賽、持續地變強。但餅只有這麼大，團薪的數字就擺在那裡，我明白我們不能擁有10位好球員加上一群低於平均水準的球員，即使那10位都是頂尖球員，我們必須尋找平衡，這對於球迷來說也是非常困難的。」

這兩位好手原本都想留在勇士，道奇6年1.62億美元壓過勇士5年1.4億美元出價，搶走了弗里曼，但弗里曼似乎相當後悔，事後還開除了自己的經紀人。史旺森去年獲得勇士6年1.4億美元挽留，但被芝加哥小熊以7年1.77億美元簽走，史旺森其實還想過降價留在勇士。

安森普洛斯說：「一支好球隊開出了好價錢給史旺森，我們的開價遠比不上，他是我們的得力戰將，他值得那個價錢。當這些球員變得愈強，同時也愈來愈接近自由市場，愈來愈難留住他們。史旺森願意對我們大幅降價，但我們仍無法接受，我們還是得設法控制團薪以維持完整的26人陣容，這很困難，我們失去了一個很棒的人。」勇士打算用新秀葛里森（Vaughn Grissom）填補史旺森留下的游擊空缺。