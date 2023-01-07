阿布巴卡絕殺巴西興奮脫衣，賽後遭到裁判給出第二張黃牌退場。(美聯社)

37歲的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），上周正式降臨沙烏地聯賽豪門艾納斯，不過球團卻遲遲無法將C羅正式註冊在球員名單，因為艾納斯已經超出8名外籍球員的配額，必須得在球員名單移出1位外籍球員才能註冊C羅，據沙國媒體《OKAZ》報導，艾納斯有意拿喀麥隆隊長阿布巴卡（Vincent Aboubakar）開刀，替C羅騰出空間。

先前C羅因為不滿意自身表現，憤怒拍打掉場邊小球迷的手機引發爭議，遭到英格蘭足總（FA）禁賽2場，不過後來C羅與曼聯解約，2場禁賽並沒有執行，但根據FIFA（國際足總）相關規定，C羅轉會至同樣隸屬於FIFA的沙烏地聯賽，還是得先服完2場的球監。

雖然傳出艾納斯願意支付罰金，讓C羅盡早登場亮相，但這還不是球團最頭痛的地方，由於超過外籍球員註冊人數，C羅依然無法進入比賽大名單，艾納斯勢必得調整球員陣容，《OKAZ》指出，若阿布巴卡遭到解約，C羅老東家曼聯有意網羅以填補前鋒戰力，另一競爭對手則是土耳其球隊費內巴切。

曼聯近期狀態出色，已經在英超拿下3連勝，排在聯賽第4位置，主力射手拉許佛（Marcus Rashford）已經連續5場出賽都有進球入帳，但1月中曼聯即將連續面對兵工廠及曼城挑戰，在桑喬（Jadon Sancho）幾乎被棄用的狀況下，也讓曼聯瞄準世界盃表現亮眼的阿布巴卡，3場比賽他有著2球、1助攻的亮眼表現，對上巴西攻進絕殺球後，阿布巴卡還當場脫下球衣大肆慶祝，讓球迷記憶猶新，上場聯賽阿布巴卡的進球幫助艾納斯以1比0險勝對手，如今可能卻換來解約命運。