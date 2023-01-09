贏球就能晉級4強，台灣體大今天在大專棒球聯賽公開男一級複賽最終戰，在先發投手邱志鵬8局無失分好投領軍，以2比1擊敗嘉義大學，搶下第2張4強門票，同時也粉碎台東大學晉級夢；落敗的嘉大晉級仍未絕望，若接下來文化大學擊敗國立體大，嘉大則可搭上晉級末班車。

來到複賽最終日賽程，仍有3張4強門票尚未產生，今天4支戰績同為4勝2敗的球隊狹路相逢，爭奪晉級機會。先登場的台體大與嘉大之戰，台體大在4局下靠著連續4支安打先馳得點，8局下再靠對方失誤開啟攻勢，攻下保險分。

台體大先發投手邱志鵬今天用105球投8局，投出7次三振、1保送，僅被敲5支安打、無失分，率領球隊重返4強行列。「今天給他100分。」總教練林宗毅賽後說道，「在那麼疲勞的狀態下，還有這樣的意志力撐著，幫助球隊晉級值得嘉獎。」

邱志鵬前2場複賽登板都投不滿5局退場，這次教練團拉長他的休息天數，經過5天休息後他也找回昔日水準，「今天變化球、直球低角度位置都有丟出來，前兩場球路都偏高，變化球又丟不進去，讓打者很好攻擊。」他坦言，休息天數增加確實有差，讓手的疲勞度減少許多。

台體大從預賽階段起，每天賽前都會有球員分享「每日一句」，藉此帶給球員更多正能量，今天正好就輪到邱志鵬分享金句，他從網路上找到與隊友們分享「雖然你不能預知人生的戲何起何落，但你可以決定演出的方式」，他希望隊友今天不管輸贏，都要全力以付面對比賽。

而在台體大跟上南華大學腳步，搶下第2張4強門票後，原本仍保有晉級機會的東大也確定提前出局；而文化與國體大之戰，文化不論輸贏都可晉級4強，若贏則攜手嘉大晉級，若文化輸球，則是文化、國體挺進4強。