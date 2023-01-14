南華大學今天在111學年度大專棒球聯賽公開男一級4強賽，靠著2局攻下4分大局奠定勝基，加上先發投手黃群6局無失分，以6比1扳倒衛冕軍國立體大，隊史首闖冠軍賽，明天將與台灣體大爭冠。

南華過去在UBL隊史最佳成績是107學年度第4名，這次再闖4強已平隊史，今天面對複賽曾碰過的國體大先發投手盧冠宇，南華在2局就成功突破，趁著對方不穩之際單局攻下4分。

先發投手黃群此役用117球主投6局，投出5次三振、3保送、被敲6支安打，雖然面臨多次危機但都能臨危不亂，最終無丟掉任何分數，後援的吳家凱3局雖讓國體大追回1分，南華在9局再添2分保險分穩住勝果。

奪下冠軍戰門票確定已寫下隊史新猷，南華明天還有機會將最佳成績向上堆高，總教練蔡仲南表示，明天面對台體大就是平常心，「我一直都是鼓勵選手做好當下，其實打到這裡每一隊都累了，只要減少失誤、積極攻擊好球帶就好，剩下就看誰的狀況好。」