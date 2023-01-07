台北元坤擊敗長大海洋，奪下首屆企業聯賽冠軍，全隊合照慶祝。(中華民國橄欖球協會提供)

企業橄欖球聯賽冠軍戰，台北元坤發揮堅強實力，最終以34比30驚險擊敗長大海洋，8連勝封王。(中華民國橄欖球協會提供)

企業橄欖球聯賽冠軍戰，台北元坤發揮堅強實力，最終以34比30驚險擊敗長大海洋，8連勝封王。(中華民國橄欖球協會提供)

以台北市大立大學與台灣師大為主體的台北元坤隊，今天在第一屆企業橄欖球聯賽冠軍戰迎戰由長榮大學組軍的長大海洋隊，雙方展開激烈交鋒，台北元坤的防守盾牌與襲擊戰術奏效，加上多次在門前化解失分危機，最終以34比30驚險獲勝，8戰全勝奪得隊史首冠。元又興業則以28比19擊敗大武村巨人，獲得季軍。

台北元坤例行賽6戰全勝，四強季後賽又擊潰元又興業，挾著7連勝之姿來到決賽；長大海洋例行賽雖只3勝3敗，但4強賽爆冷逆轉擊敗大武村巨人，球隊氣勢整處巔峰狀態。

雙方今天會師橄欖球發展重鎮台南市，台北元坤上半場平藉兩次達陣，加上兩次罰球射門，20比3拉開領先差距，不過，長大海洋不甘示弱，立刻回擊12比0攻勢，半場結束15比20。

易邊再戰，長大海洋強攻得手達陣追平比數，可惜加踢沒進，錯過超前機會，然而台北元坤的反擊更加迅速，胡峻豪在亂軍中殺出一條血路孤軍直奔敵營達陣，駱繹弘成功加踢，台北元坤再以27比20要回領先局面。緊接著台北元坤組成防守盾牌，孫維強在後場抄截後帶球甩開兩名對手的攔阻，狂奔半場球場達陣，這個達陣漢加踢再添7分，34比20奠定勝利基礎。

然而長大海洋並沒有因此而放棄，反而發動數波強攻，雖然兩次強襲突破達陣，無奈加踢沒進，台北元坤也多次在門前化解危機，最終以4分之差險勝，實現全勝封王願望。

中華民國橄欖球協會理事長章富麟表示，第一屆企業聯賽就吸引7支球隊參賽，可說是相當不錯，經過近3個月的賽程淬鍊後產生4支季後賽球隊，當中集合了國內最出色的選手，也讓比賽更加精采激烈，台北元坤不論是整體實力或是後勤支援都是所有球隊之冠，奪冠名副其實。

章富麟說，體育署希望第二屆企業聯賽能夠縮減球隊數，讓所有球隊實力更加平均，因此接下來會召開領隊會議，商討第二屆企業聯賽籌備相關事宜，目前設定改採上下半季，上半季設定5-7月，下半季11-12月，此外3月有馬來西亞山達根國際賽、4月新加坡6+1國際賽，這兩場比賽將是杭州亞運參賽資格戰，如果選手表現出色，體育署就會答應派隊參加9月亞運，年底還有U18與U19國際賽，2023年是台灣橄欖球界很重要的一年。

台北元坤領隊、義大醫院院長杜元坤開心說，本身就是橄欖球選手出身，即便後來從醫也都沒有忘記打橄欖球的快樂時光，至今只有時間允許就會下場比賽，為了支持國內橄欖球運動，先舉辦元坤盃，然後贊助台北市大，籌辦企業聯賽，更設立一家公司組成台北元坤隊，很高興看到選手全勝高舉冠軍獎盃，但接下來還有長遠的路要走，不管是球隊或是聯賽都要有新的規劃，如此才能幫助台灣橄欖球運動重回1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運時期1銀2銅的榮耀。

中華橄欖球協會賽後頒發最佳教練獎給台北元坤總教練洪吉祥，最佳得分球員就是台北元坤接鋒駱繹弘。

隊長謝秉益賽後表示，感謝杜院長的支持，我們才有這座冠軍，希望我們能將奮戰不懈的精神傳承下去，也期許企業聯賽能更加發光發熱。

駱繹弘則笑稱，最佳得分球員就是靠著隊友不斷創造罰球與加踢的機會，不過，最後贏得實在太驚險了，幸好我們用意志力迪擋住了對手的攻勢，贏得最高榮耀。教練洪吉祥苦笑說，心臟差點就停了，但子弟兵在最後幾波確實表現得相當出色，對手的不放棄精神也值得我們學習。