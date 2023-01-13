近年來溫室效應、氣候變遷、COVID-19疫情肆虐挑戰接連不斷，永續發展越來越受各界關注；「ESG」不僅是全球企業追求的新趨勢，也是衡量企業經營績效的指標，早已成為市場上投資人參照的標準。「會計研究發展基金會ARDF線上學院」一系列深入淺出的線上課程，可以讓有心追求卓越的企業隨時隨地提升專業、跟上最新趨勢，輕鬆進入「ESG」的世界，成功永續經營發展。

「ESG」代表環境保護（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）的縮寫，代表的是企業社會責任，也是當今評估企業的新型態指標。

永續報告書納國際規範

因此，企業除了原本要公布的財務報告，代表落實永續的「環境、社會、治理報導」（ESG Reporting）也成為許多投資人的重要參考資訊。隨著「國際財務報導基金會」IFRS ISSB國際永續揭露準則已經獲得全世界一百多個國家地區的金融監理機構支持，企業「永續揭露」也將從自願性質漸漸轉變為強制性規範。

行政院金管會2020年8月推出「公司治理3.0永續發展藍圖」，強化上市櫃公司ESG資訊揭露，企業永續報告書要納入國際規範，包含「氣候變遷相關財務揭露」（TCFD）及「美國永續會計準則理事會」（SASB）的準則，從企業治理、策略、風險管理、指標與目標等4大核心要素，實收資本額20億元以上的公司都要在2023年公布具有TCFD、SASB等國際永續揭露準則指標的「永續報告書」。

▲「會計研究發展基金會」為我國唯一會計專業準則制定單位，負責研究與推廣最新國際熱門會計與永續相關議題的發展。 （會計研究發展基金會提供）

線上課程不斷推陳出新

會研基金會ARDF線上學院目前已推出：「國際永續揭露準則精華解析」、「企業揭露與申報ESG資訊」、「ESG報告書的架構解析」、「環境、社會、治理（ESG）報導新趨勢」、「連結ESG指標與財務指標」、「公司落實 ESG監督」、「編製TCFD報告書基礎」、「閱讀TCFD基礎」等主題課程，且持續因應全球最新趨勢不斷推陳出新，公司可規劃員工自學ESG計劃，完成課程後可向會研基金會申請「數位自學證書」，符合「公開發行公司年報應行記載事項準則」中要求之永續相關規定，讓公司未來發展如虎添翼。

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