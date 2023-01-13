財政部宣布，中小企業今年5月申報營所稅，持續調減受疫情影響企業擴大書審純益率，所適用的企業可打八折，為連續第3年調減擴大書審純益率，減輕中小企業的負擔。
為了簡化稽徵作業、推行便民服務，企業營收淨額和非營業收入在3000萬元以下、且符合一定條件者，就可以採擴大書審的方式申報營所稅。而計算方式即是營收乘以擴大書審純益率來計算課稅所得額。
財政部表示，只要2022年度的營收淨額較2021年度、2020年度或2019年度任一年度少達3成，適用的純益率就可以按80％計算。
純益率依據業別有所不同，在1％到10％之間，共分為九款業別，例如農林漁牧業適用4％、連鎖速食店、視聽中心(KTV)適用9％除有規定之外的其他業別則適用6％。
所以如果某公司2022年度營收200萬元，適用6％的純益率，課稅所得額應該為12萬元；但是如果該公司因為疫情營收淨額而較過去3年的任一年少3成以上，就符合調減的條件，純益率可以打八折，課稅所得額可降為9.6萬元。
財政部官員表示，由於2022年度國內企業仍受疫情影響，所以續推調減措施，今年的5月申報所得稅時可以適用。
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