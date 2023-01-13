胡潤研究院13日公布「2022胡潤中國500強」，從躋身榜單前十名的公司來看，騰訊價值下跌人民幣（下同）1.4兆元，以2.5兆元居第二；阿里巴巴價值下跌近1兆元，以1.5兆元保持第三；字節跳動價值下跌近40％，以1.4兆元保持第四；華為以9,700億元排名第五；美團以9,270億元排名第六；螞蟻科技以8,000億元排名第九。

榜單列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2022年11月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。

胡潤將台積電列為第一名，市值2.83兆元，價值較上年減少23％。

值得一提的是，2022年，京東集團退出胡潤中國500強前十，排在第12位。2021年京東集團價值9,010億元，排名胡潤中國500強第9。

從價值下降的數額來看，過去一年下降最多的是騰訊控股、阿里巴巴、台積電和字節跳動。從價值上漲的數額來看，過去一年增長最多的是希音、聯影醫療和OPPO。

「2022胡潤中國500強」上榜門檻比上一年下降40億元，即13％，至280億元。500強企業總價值比上一年下降15兆元，即23％，至51兆元。平均價值比上一年下降280億元，至1,020億元。57％是B2B企業，43％直接面向消費者。76％提供實體產品，24％提供軟體或服務。500強企業平均年齡27歲，相當於平均成立於1995年。

從行業分布來看，工業產品快速上升，成為500強企業的第三大行業。醫療健康和能源仍然是500強企業數量最多的前兩大行業。