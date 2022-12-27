前基隆市長林右昌。（資料照,張穎齊攝）

基隆市議會龍頭寶座，首次由民進黨拿下，民進黨與親民黨跨黨派合作，議長推派民進黨籍市議員童子瑋，搭配副議長親民黨籍楊秀玉參選，前基隆市長林右昌功不可沒。有位民進黨高層透露，九合一選舉後，民進黨基隆市議會席次首度增長，且沒有一黨過半，林右昌便向總統蔡英文報告議長選舉是大有可為，並私下運籌帷幄，是致勝一大關鍵。

基隆市議會共有31席市議員，國民黨在第20屆市議員選舉拿下13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，藍綠均未過半。在民進黨基隆市黨部與親民黨發布聲明宣布合作後，加上國民黨前議長張芳麗倒戈以及無黨籍2席支持，民進黨拿下議長寶座。

據《風傳媒》報導，民進黨奪下基隆市議會議長寶座，其中關鍵人物是林右昌。民進黨政高層透露，民進黨基隆市議會席次在這次九合一選舉後首度增長，且沒有一黨過半，當時林右昌便向蔡英文報告議長選舉「大有可為」，並全程運籌帷幄。

此外，童子瑋能獲得跨越藍綠的支持，該名民進黨政高層說除了是林右昌提出有機會一搏外，將接任民進黨主席的賴清德在內等黨政高層透過合縱連橫相助，也是讓民進黨能首度拿下議長寶座的關鍵因素。