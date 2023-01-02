高端公司涉內線交易被檢調大舉搜索，高端是民進黨力挺的國產疫苗，蔡總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁及行政院長蘇貞昌4大巨頭，都捲起衣袖打高端，儼然充當代言人，如今爆發內線交易弊案，4人即使沒有不法也有政治責任，都欠人民一個道歉！

高端疫苗是否真的有防疫效果，需更多科學證據論證，而研發過程最為人詬病的是股價上沖下洗，從最早取得緊急使用授權（EUA）之前僅約100元上下，後來隨著疫情攀升，利多消息不斷被揭露，迄蔡總統宣布高端供應國產疫苗，高端股價一度攀上417元最高峰，內線交易傳聞不斷。

九合一選舉期間，藍營猛攻民進黨阻擋購買疫苗只為護航高端，期間民進黨雖全力辯駁，但高端疫苗外銷馬來西亞及巴拉圭要買高端疫苗的消息，事後都被證實是假消息，國人對高端的信心幾近崩盤，也種下民進黨大敗主因之一。

大選前高端公司涉內線交易的消息已甚囂塵上，即使金管會曾送交9次關於高端異常交易監視報告給檢察機關，但檢調單位始終紋風不動，直到大選過後，士林地檢署才大舉搜索約談高端母公司基亞董事長張世忠等18人。

檢調雖大舉搜索，能否真正揪出護航高端疫苗、從中套利的藏鏡人，外界大都持懷疑態度。對許多相信蔡總統等4巨頭而跟著打高端的國人而言，此刻必定五味雜陳，至於跟進高端被割韭菜的股民更是心在淌血，因此4巨頭都應誠懇向國人致歉。

至於陳時中在衛福部長任內讓高端以獨步全球的免疫橋接方式取得EUA，是否涉及圖利罪嫌，檢調也應一併追查。