近日「還稅於民」相關議題備受各界熱議。對此，民進黨立委高嘉瑜昨（4）日在臉書發文呼籲，，應先正視「稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失」、「不合時宜的貨物稅、關稅違反租稅公平」兩點。相關新聞經轉發至社群平台Ptt後，更引發網友們的激烈論戰。

高嘉瑜直言，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，至今卻未見檢討。她也指出，所謂稅收預算，理應透過事前的合理編列，並依此量入為出，若持續性的鉅額超徵，則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。

對此，Ptt鄉民大讚高嘉瑜「敢說真話」、「真的是民進黨最後良心」、「說真話真棒」、「講得很對，這筆錢沒辦法監督是很有問題的」、「唯一有做事，說出來的東西有道理」、「少數還在推減少貨物稅關稅的立委」、「第一高票實至名歸」、「目前看到最認同的論述」、「中肯」。

然而，也有人直言「不去處理政府效能，還花錢叫本末倒置」、「莫名其妙的娛樂稅真的可以廢掉」、「狗吠火車」，並質疑「萊豬、高端、平均地權，高還不是投反對票」、「立法院投票就歸隊了」、「說得很漂亮，執政黨的立委實際作為在哪」。