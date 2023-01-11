參選民進黨主席的副總統賴清德11日晚間在基隆市舉行「向黨員報告政見發表會」，強調將嚴正黨紀。（張志康攝）

參選民進黨主席的副總統賴清德11日晚間在基隆市舉行「向黨員報告政見發表會」，強調將嚴正黨紀。（張志康攝）

參選民進黨的副總統賴清德11日晚間到基隆市進行「向黨員報告政見發表會」，許多民進黨員熱情參與。會中有多位黨員發言時，怒氣沖沖要求開除立法委員高嘉瑜、台北市議員王世堅，也有人提到前立法委員郭正亮。賴清德表示，擔任黨主席後，將會找回創黨價值、建立澄清機制，並約束黨內團結。他強調，未來若有違反黨紀一定會嚴正處理。

賴清德這場政見發表會11日晚間在基隆市和平島舉行，現場300餘座位幾乎坐滿，賴清德到場後聽取黨員的意見，再發表政見及回應黨員的建議。

一開場就有黨員要求黨中央要嚴正懲處部分黨公職人員槍口對內的言論，並直接點名要求開除高嘉瑜及王世堅，認為高的「一屍五命」、「行政失靈」等言論，對民進黨的傷害極大。即使不開除黨籍，未來也不要再提名，黨員無法接受「內部捅刀」。另外，也有人將矛頭指向前立委郭正亮。

也有黨員覺得民進黨對於假消息的澄清過慢、力道不足，應該控制讓事件不要燒過兩天。同時也有黨員認為民進黨應找回民進黨的創黨精神與價值。另一方面，也有黨員建議賴清德應該強化經營基層，恢復入黨20年、25年發獎牌、30年免繳黨費等機制。

賴清德表示，去年11月26日民進黨遭逢大敗，各縣市的黨員都基於「愛之深、責之切」的心情踴躍發言檢討，相信大家可能團結再站起來。他也同意黨員提議依入黨年資發放獎牌、免黨費的提案，也認為應該照顧孤苦無依的老黨員。

賴清德強調，他擔任黨主席後，將嚴正黨內的紀律，違反黨紀的一定會嚴正處理，他強調黨紀不嚴明，黨內就不會團結。他也強調將會重視人才的培養，將建立制度讓年輕人爭取為社會服務機會。

散場時賴清德、前基隆市長林右昌等人，站在門口一一向參與的黨員致謝。（張志康攝）

最後，賴清德強調他會團結民進黨，不因失敗而失志，做為總統蔡英文執政的後盾；更要找回民進黨的創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政、品質保證」的招牌，爭取更多民眾的信任。