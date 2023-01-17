民進黨立委高嘉瑜。（圖／本報系資料照）

民進黨主席、副總統賴清德12日來到台北市舉辦「向黨員報告政見發表會」，民進黨立委高嘉瑜也出席，但她一進場就被民進黨黨員及支持者們包圍嗆「下台」、「背骨」等語，並比出「倒讚」手勢，引爆綠營基層「下架高嘉瑜」聲浪。高昨（16）日在臉書刊出「爛鞋照」，圖中4隻球鞋不僅鞋身陳舊，鞋底更已脫落甚至整片全爛，高則對著鞋大喊「真的哀莫大於心死」。此文引發網友熱議，有人認為高意有所指，恐與近期綠營批鬥有關，直呼該「斷捨離。」

高嘉瑜昨日晚間7時25分在臉書發文，刊出4隻已破爛的運動鞋照片，稱自己看到雙雙掛彩的球鞋，還有開口笑2年還捨不得丟的，「真的哀莫大於心死」，難道是在告訴她不要買該知名品牌的某系列嗎？並在文末附上5個大哭的表情。

此文獲得近2000個讚與約500則留言，討論相當熱烈。網友紛紛表示：「妳唱孤勇者給它聽就復原了」、「謝謝委員，賣力勤走基層，辛苦了所有腳下的鞋子，功成身退囉！」「真的很勤走基層耶！」「重點就是要買新的換鞋啦，換新換新走出新的光明路」、「鞋子再耐用，總有會壞掉的一天。如果捨不得丟，可以洗乾淨之後終身保存，這樣就可以偶爾拿來端詳回味一下」。

但也有網友表示：「妳是在指桑罵槐嗎？」「怎麼感覺意有所指……」「斷捨離」、「脫膠很難回去了，就跟人一樣」、「你想證明什麼」、「這些都是嘉瑜會當選立委的原因，我們都看在眼裡，一步一腳印的走過內湖南港的市場，跟每一個攤販都很熟悉，誰說妳是孤勇者，妳還有我們這些上有老，下有小的青年人」。