台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

行政院1月16日新聞稿。（圖／截自行政院官網）

政壇近期盛傳行政院院長蘇貞昌將下台，改由前副總統陳建仁接替。台中市市長盧秀燕則表示，她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去3年的付出與努力，也必須給他肯定。蘇昨（16）日出席活動，特別點名盧市長喊「感謝」，並連二度向盧市長表達謝意。蘇竟對藍營政治人物展現出如此友善的低姿態，與過往表現迥然不同，震撼大批網友，紛紛表示不可置信與驚喜讚嘆。

針對蘇貞昌將下台的消息，盧秀燕市長11日受訪表示，她目前為止沒有聽到異動的消息，這是總統職權，不管總統決定如何，她要特別講，過去3年受全球疫情影響，台灣也無法置身事外，蘇院長領導台灣走過疫情非常辛苦，因此她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去3年的付出與努力，也必須給他肯定。

蘇貞昌昨日主持「國道4號台中環線豐原潭子段計畫全線通車典禮」，行政院隨後發出新聞稿，內容指出，蘇現場特別強調，他感謝盧秀燕市長日前受訪時，特別為中央執政團隊說公道話，肯定他領導執政團隊讓臺灣走過3年疫情的辛苦，此舉讓中央所有同仁都備感溫暖，他也藉此公開場合向盧市長表達謝意。

此消息傳到網路社群，掀起熱烈討論。網友紛紛表示：「蘇貞昌居然會對人說感謝？真是千古奇聞！」、「蘇貞昌怎麼變了？」、「這輩子沒看過蘇貞昌這樣的」、「沒看到蘇貞昌沒大吼大叫嗆人還真不習慣」、「難以置信耶！」「只有盧秀燕能收得了蘇貞昌」、「蘇貞昌竟然乖乖被摸頭了」、「與其硬碰硬不如綿裡針，盧媽媽果然高明」、「難怪能贏蔡其昌30萬票，真不是沒理由」、「政壇人和最重要」、「蘇貞昌應該很感謝盧秀燕的雪中送炭」、「這才是理性的政治典範」。