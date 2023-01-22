2022九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌19日宣布將率內閣總辭，新內閣成員成為過年期間熱議焦點。前副總統陳建仁近日被盛傳可能接掌閣揆，而他大年初一的臉書發文雖未談及此事，卻提到「奪取屬於我的地位」、「在我的內心這傷口是怎樣的痛苦？」等字眼，耐人尋味。

陳建仁22日在臉書發文提到，耕莘文教院院長耶穌會方進德神父的教導：寬恕的過程有四個步驟，首先要「承認我自己受了傷」，其次要「區分人和事」，我不接受他所犯的罪過，但是我願意寬恕他這個人。接著要「在內心寬恕對方」，心中的石頭放下了，自己就變得自由。最後要「和好」，不一定是要成為對方的好朋友，但是還是要以平常心對待他，不再恨他，這就非常好了。方神父也提到要「寬恕自己」，我們對別人慈悲・也要對自己慈悲。

陳建仁還說，方神父在第二堂課要他們默想以下的問題，並和耶穌分享自己的反省：我是否需要寬恕人？我最需要寬恕誰？對方是否令我受傷？我如何命名這個傷口（比如：奪取屬於我的地位、說了我的壞話、讓我身體受傷、不公平對待我、沒有尊重我等）？我對這傷口最明顯的感受是什麼（比如：憤怒、困惑、委屈、失落、難過、憎恨等）？我要向耶穌坦白表達，在我的內心這傷口是怎樣的痛苦？請留意耶穌、聆聽耶穌對我有什麼回應？在這煎熬痛苦當中，耶穌如何看我？

「寬恕確實是個神奇的天賜恩典！」陳建仁不忘回歸過年氣氛表示：在新的兔年，祝福每一位國人都能夠相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。恭祝大家鴻兔大展、兔飛猛進、揚眉兔氣！