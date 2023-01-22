台中市長盧秀燕大年初一走訪宮廟發紅包，吸引許多民眾排隊領紅包。(林欣儀攝)

兔年頭一天，台中市長盧秀燕一早到東區樂成宮發小紅包，緊接著又趕往南天宮及輔順將軍廟、烏日區東女慈聖宮，吸引許多民眾排隊領取市長紅包，盧並在新年許下國泰民安、市政昌隆及市民闔府安康3個願望。針對內閣將於春節後就定位，盧秀燕說，總統辛苦了。

為了領到市長發送的小紅包，許多民眾一大早就到樂成宮前排隊，人潮沿著廟埕廣場繞了一圈又一圈，今年搶到頭香的是來自大里區的柳姓民眾，他開心說，每年初一都會到樂成宮拜拜，過去也曾排到第6名，昨天5點多就到場排隊，沒想到會搶到頭香，決定把小紅包放在家中添福氣。

盧秀燕表示，這是連任後第一個農曆春節，特地選在初一走訪多個宮廟參拜，並許下3個願望，分別是希望國泰民安、市政順利昌隆、市民闔府安康。盧秀燕發送小紅包給民眾時，還不忘現場教學，告訴大家要讓紅包上的兔子耳朵探出頭來，藉此象徵新春到、新年到。

盧秀燕一個早上分別走訪樂成宮、南天宮及輔順將軍廟、東女慈聖宮，民政局長吳世瑋表示，這幾座宮廟都長期參與慈善公益，帶給地方民眾心靈安定的力量；市長小紅包今年特別設計、呈現兔子活潑躍動的姿態，利用兔耳朵好奇探頭的姿態，盼帶領大家迎接嶄新的2023，相當討喜。

而針對行政院長蘇貞昌日前請辭，新任閣揆人選還未宣布，蔡英文總統將於春節期間約詢組閣事宜，盧秀燕表示，總統辛苦了，最重要是要靜待總統選擇閣揆出任，祝福總統新年快樂。