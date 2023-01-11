近日新竹棒球場埋廢土一案受到全國關注，民進黨台北市議員王世堅也質疑同黨籍前市長林智堅涉及違法，呼籲檢調應該盡快展開調查，不料卻遭新竹市黨部要求開除黨籍。對此，前立委沈富雄10日就曝光了「民進黨的邪惡心態」，直呼就是「一路從以前到現在教出來的」，引發討論。

沈富雄10日在網路節目《少康戰情室》中表示，「最近情況更惡劣的，就是王世堅、高嘉瑜變成大家修理的對象」，沈富雄直言，「他們現在講話飽受眾人的攻擊，同時還有側翼，加上基層對這兩人都不能諒解，因為基層是站在執政黨權力派系這一邊的」，不過沈富雄也強調，「王世堅的基礎經營是很牢靠的，所以他不在乎，他的未來政治前途是很牢靠的」。

沈富雄更狂諷，民進黨不管中央還是誰，一路從以前到現在教出來的，就是「民進黨就是我們台灣唯一希望所寄托的政黨，就算有錯，也要包容也要原諒，因為沒有民進黨，台灣完蛋了」，沈富雄直言，「這個是最重要的，這是台灣唯一的本土政黨，只有他台灣才不會被出賣」，最後沈富雄更酸，「所以如果因為一點小事就要對民進黨惡形惡狀的話，就會被他們解讀成真的就是對不起台灣這塊土地、不愛台灣、不認同」。