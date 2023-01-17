副總統賴清德即將接任民進黨主席，外界相當關注他的兩岸論述。對此，前立委林濁水指出，民進黨近期經歷多次敗選、「敗怕了後」，流行要調整現有的兩岸論述，但林直言「這怪」，因根本沒有論述。

林濁水今（17）日在臉書發文表示，民進黨若要調整兩岸論述，那麼總得先說明現有的論述是什麼，「有這個東西嗎？誰來講講看。抗中保台？那只是口號，有論述？」

林濁水指出，在1999年時針對爭議，民進黨至少有鄭重地由全代會通過「台灣前途決議文」，但那也不是論述，而是論述上位的政策綱領，屬於中程戰略綱領。而到了2012年，前行政院長謝長延展開「憲法一中之旅」，掀起了民進黨內針對兩岸政策的大辯論，並舉行了一連串會議。

林濁水接著說，當時在過程中，民進黨中央黨部找了一群法政經學者，研議新的中程戰略綱領，但最後的結論，是沿用台灣前途決議文就好。此後，民進黨主席或總統的主張雖偶有逾越，例如要到國際上推銷「中華民國台灣」，大體仍然依決議文而行。

林濁水直言，根本沒有人知道有什麼當前的論逑，甚至連上位綱領是什麼、是否仍是台灣前途決議文都不知道，就說論述錯了、要調整，「令人一頭霧水」。最後，林濁水也呼籲，民進黨要定下神來，千萬不要敗到心亂如麻，而胡亂出招。