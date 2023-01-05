新北市議會民進黨團昨日提出程序動議，要求新北市長侯友宜專案報告，針對超徵稅收狀況、環狀線經營問題和八里汙水處理廠交接，連同未審預算說明，強調沒來報告就是藐視議會和市民。對此，侯友宜表示，他先前已經針對預算詳細跟議員報告，他會尊重議事規則，也尊重議員表述和議會決議。
侯友宜說，議事規則講得很清楚，相關預算報告已經報告，有錄影錄音，很清楚地說明，少數剩下幾筆預算還沒通過，請議會詳細監督，尊重議員發表言論、議事規定。
新北市議會民進黨團昨日提出程序動議，要求新北市長侯友宜專案報告，針對超徵稅收狀況、環狀線經營問題和八里汙水處理廠交接，連同未審預算說明，強調沒來報告就是藐視議會和市民。對此，侯友宜表示，他先前已經針對預算詳細跟議員報告，他會尊重議事規則，也尊重議員表述和議會決議。
侯友宜說，議事規則講得很清楚，相關預算報告已經報告，有錄影錄音，很清楚地說明，少數剩下幾筆預算還沒通過，請議會詳細監督，尊重議員發表言論、議事規定。
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