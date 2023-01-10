汐東捷運綜合規畫報告目前由行政院送國家發展委員會審議，國發會在審議意見中要求新北市政府同時擔任基隆捷運的主管機關，並承諾自負盈虧。新北市長侯友宜今（10）日表示，這段時間不斷與中央協調溝通，和中央在談整個財政的規畫，希望能談出一個好的結果，趕快讓汐東線動工。

侯友宜表示，汐東線會和基捷共構，所以相對的基捷的核定也會影響到汐東線，面對未來的挑戰，我們除了要跟基隆市長謝國樑共同面對攜手合作以外，基捷跟汐東線如何做好詳細的規畫，我們一直都在和中央溝通當中。

侯友宜說，新北市尤其汐止的市民等了20幾年的汐民線變成汐東線，能夠及早快速的核定，讓汐東線先走，然後基捷如何併汐東線，一起共同來開發，相信這是大家樂見的。中央跟地方本來就要同心齊力、攜手面對，所以目前我們的汐東線跟中央在談整個財政的規畫，希望能談出一個好的結果，談出好的結果趕快讓汐東線動工，汐止人等太久了。