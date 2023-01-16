行政院長蘇貞昌近日一句「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」引發熱議。中廣董事長趙少康今(16日)在臉書發文批蘇，除了酸說「袁崇煥不會笨到拿掃把打清兵」外，還揶揄民進黨一定非常苦惱，因為發現金、核定台鐵汐東線這些應該留給新任行政院長推動，蘇貞昌卻掠人之美，急著全部做完，這下子蔡政府想再有新氣象就難了。而賴清德務實台獨工作者標籤不除，民進黨的台獨黨綱不廢，才是台灣未來和平繁榮的最大隱患。

蘇貞昌不斷被各界點名應該為了施政不力下台負責，卻自比為明末將領袁崇煥，以「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」強調自己的重要性。至於「清兵」究竟是賴清德還是老共？蘇貞昌守護的是蔡英文的權力還是民進黨的江山？只有他自己知道，但是後人皆知，袁崇煥沒有笨到拿掃把回擊清兵。

最好笑的是，蘇貞昌堅持「抗中」，課綱也推「去中化」，為了自己的權位保衛戰，卻引用中國歷史典故、中國文化，最近在臉書發布的「政績大內宣」還用抖音流行哏，真是嘴上說不要，身體很誠實。奉勸蘇貞昌，要讓年輕人也知道「袁崇煥不死」的隱喻，就趕快調整課綱，別再讓學子讀的歷史「斷鏈」，大家才看得懂啊。

去年蘇貞昌還在為台鐵汐東線和侯友宜爭執，如今卻火速核定拖延20年的汐東線、還稅於民6,000元「撒幣救官」，又大動作調動87位高階警官人事，生龍活虎絲毫不像一個即將卸任的行政院長，為了死守院長寶座，已經無所不用其極。

民進黨一定非常苦惱，因為這些新政應該留給新任行政院長推動，一上台就給人煥然一新的氣象，蘇貞昌卻掠人之美，急著全部做完，這下子蔡政府想再有新氣象就難了。我認為，「清兵」來不來跟蘇貞昌的關係不大，反倒是賴清德看來幾乎篤定代表民進黨角逐下屆總統大位，但他「務實台獨工作者」的標籤不除，民進黨「台獨黨綱」不廢，才是台灣未來和平繁榮的最大隱患。