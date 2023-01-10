副總統賴清德宣布參選民進黨主席後，巡迴全台舉辦「向黨員報告」政見發表會。賴8日晚間前往台中市南區醒修宮與民眾對談，在現場中表示：「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識」「這對台灣非常不利！」這兩句話引發各界熱議。臉書粉絲專頁「工程師看政治」直言，聽到賴這些言論，讓他本來對賴的一點點期待瞬間感到「大可不必」，因為賴完全不是2024的選項，甚至恐是最大國際災害製造者。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（9）日發文指出，賴清德說「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識」、「這對台灣非常不利！」這些話讓他大驚，因為沒想到，分析美國的作為，竟讓他成了對台灣不利的有心人士，本來對賴還有那麼一點點的期待，現在看來大可不必，賴完全不是2024的選項。

粉專表示，從賴清德的言論，大家應該都看得出來，現今誰是最大國際災害製造者；崇美／媚美是民進黨的選擇，但台灣人民要的，是守住國家利益的基本國格。

對此，粉專分析，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲曾說，「親美友中」、「台灣是美國的馬前卒」、「不贊成台積電搬到美國去」，這種態度很正確；至於國民黨，新北市市長侯友宜說「不當強國的棋子」，姑且假設侯所謂「強國」指的是「美國」，要成為國家的領導人，這是最起碼的資格。粉專更喊話：「希望藍白不要讓我們失望，不要讓國家沒有戰火以外的選擇。」