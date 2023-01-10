新北市市長侯友宜大贏對手林佳龍近50萬票連任，挾超高民意引發政壇關注，侯面對許多問題則以「侯侯做代誌」回應。媒體人韋安表示，他去請教了某企業界大老，對方說，侯私下本就是屬於「少說、多聽」、「少說、多做」型；至於面對侯對外的說詞，他則認為：「論述的時間還沒有到，侯鐵定是有論述的，侯的成功是理念與實踐。侯一定有高明的見解，是值得大家期盼的。」

韋安昨（9）日在臉書發文表示，他最近去請教一位認識侯友宜、有影響力的企業大老，對侯有關國政議題的看法，大老回說：「論述的時間還沒有到，侯鐵定是有論述的，侯的成功是理念與實踐。侯一定有高明的見解，是值得大家期盼的。」

韋安指出，他又去問一位媒體前輩，對該企業大老的說法怎麼看？這位媒體前輩表示，侯友宜最大的特質就是「訥於言，敏於行」。這是孔子的話，意思是「君子說話謹慎，但行動敏捷」。這為企業前輩又說，侯就是因為「厚重少文」，台灣人才這麼支持他。現在的政治人物都是「能說，但不能做」，侯則是「少說，多做」，完全靠政績和作為，取得百姓信任的。「這是從他警界時期，就開始長期累積下來的，會非常穩定」。

對此，韋安分析，侯友宜的特質向來是「少說、多聽」、「少說、多做」型，這也是侯能成功的「秘笈」。與侯有私下交流的人都說，他很能傾聽，喜歡別人給他提建議，或提供各領域的資訊，「私下非常很謙卑，可以8成的時間當聽眾」。他在講話時，你要插話，他馬上停下來讓你說，但別人講話時，他從不會打斷。而且侯思路敏捷，講話都簡潔講重點，不去浪費別人的時間。故可見，他不喜歡話語的爭執和辯論，拿「話」去贏人家，而是用實際的行動超越對手，來征服民心。