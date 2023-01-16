外傳新北市長侯友宜將在農曆春節後出訪，並將首站選在新加坡，對於這項傳聞，侯友宜昨日沒有正面證實，今天他再被媒體追問是否有相關時間表，侯回應，在疫情紓緩後，新北在實體面的城市外交可以更緊密的交流。

侯友宜今天持續被追問出訪星國一事，他再次重申，新北市在城市外交的區塊上，從他上任以來常常透過很多國際論壇或實體外交來展現新北的城市外交，與世界其他城市一起面對世界趨勢往前走。

侯友宜說，尤其在聯合國推廣SDGs，新北市是全台最快的城市，也在紐約的開箱文裡被大家看見，所以新北市的城市外交走得很快，當然在疫情紓緩以後，在實體面的城市外交可以更緊密的交流。

侯友宜強調，新北市有400萬人口為全國最大市，當然也會做大事情，相信很多城市外交都會跟新北市一起並肩合作，尤其在國際全球化大家都是一家人底下，大家一起分享城市的經驗，包括所有議題新北都會全力以赴。