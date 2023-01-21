侯友宜以45萬票之差大勝對手連任新北市長，2024進攻總統大位呼聲極高。與侯同為中央警官學校校友的國民黨立委游毓蘭自爆，兩人原來算是青梅竹馬，沒發展成戀人則是因為，她一直以來都是同學心中的「恰北北」與「大姐大」，侯也都把她當成兄弟，雙方感情卻已超越家人。

游毓蘭接受《風傳媒》專訪表示，侯友宜從嘉義中學畢業後，其實同時考取了國防醫學院、高雄師範學院與中央警官學校，家人希望他選擇醫學院，但侯因讀到《中國十大名探》，盼能成為一位伸張正義的神探，故最終成為了為正義出生入死的警官。

被問到當年為何沒跟侯友宜在一起？游毓蘭直言，她與侯其實可謂青梅竹馬，但她一直是同學心目中的「恰北北」，尤其隊中四個女生就她一人來自台北，同學更認為她是「大姐大」，侯也把她當成兄弟一般，彼此感情其實已超越家人。

看到侯友宜如今的表現與成就，游毓蘭自豪道，大家過往有著深厚的革命情感，所以她看到侯獲得肯定也會為他鼓掌，因為她會認為，侯有今天的成績，多少也是有受到她的影響。