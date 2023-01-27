總統蔡英文今（27）日正式宣布，由前副總統陳建仁接替蘇貞昌，擔任行政院院長一職。對此，資深媒體人黃揚明PO出2019年時，賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交的照片，直呼蔡英文的總統任期內，與陳建仁、賴清德、蘇貞昌這三人真是宿命般的夥伴關係。

蔡總統今在總統府舉行記者會，邀請蘇貞昌及準閣揆陳建仁共同出席，3人也分別致詞。蘇貞昌則在致詞時表示，陳建仁是暖男，且有樂於貢獻的特質、豐富學經歷以及對各方面事務的熟稔，再加上對蔡總統的了解與配合，相信陳能在國人期望下，帶領行政團隊展開一番新局，做出更好貢獻，「我由衷祝福陳院長，大聲向陳院長說，要加油唷！」蘇貞昌30日將率內閣總辭，31日新舊內閣交接。

對此，黃揚明今日在臉書PO出一張照片，並提及這是賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交時的畫面，這張照片拍攝於2019年1月14日。黃揚明表示，再過幾天，這三人會再次合體，只是照片中三人位置呈現順時針移動，中間監交的人換成賴清德，左邊的換成蘇貞昌，右邊的換成陳建仁，「蔡英文的總統任期內，與陳建仁、賴清德、蘇貞昌這三人真是宿命般的夥伴關係啊！」

網友則回應表示「就這三人輪流轉」、「都你們三個在玩」、「真的沒人了」、「沒人才只好排列組合」、「只有這些人的無限輪迴」、「清德蹲完貞昌蹲，貞昌蹲完建仁蹲」。