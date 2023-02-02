前副總統陳建仁接任行政院長，2月1日拜會立院各黨團。媒體人黃揚明認為，陳建仁接了行政院長，就注定要從神壇上下來。

黃揚明今(2日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳建仁接了行政院長棒子，他就注定要從神壇上下來。他的聖騎士光輝，就要從零開始計算。因為他不是一個信仰者，而是一個執行者，所有包袱揹在他身上，所以不可能完美無瑕。

黃揚明接著表示，陳建仁不要去想著自己是天主聖騎士，務實一點，未來負面聲量高是一定的，因為在野黨現在第一個目標就是他，不會再去打蘇貞昌了，蘇貞昌已經離開了，不重要。

針對總統蔡英文再戰2028年總統大選。黃揚明指出，蔡英文還沒卸任，現在這想像是小說成分居多。但是因為FAPA（台灣人公共事務會），在台灣的主要支持者是外交部長吳釗燮。因為他們不信任副總統賴清德，如果賴清德上任，吳釗燮可能要走人。而賴清德要跟駐美代表蕭美琴搭檔選總統，蕭美琴跟吳釗燮不合，吳釗燮為什麼搶不到駐美代表，就是因為美國人比較信任蕭美琴。