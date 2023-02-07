登機前行政院長陳建仁（右）授旗給搜救隊代表。（范揚光攝）

在桃園機場第二航廈內隊員牽著搜救犬辦理登機手續。（范揚光攝）

土耳其強震死傷慘重，繼第一批台灣國際搜救隊40人6日前往土國後，第二批搜救隊90人7日晚間搭機出發，行政院長陳建仁親自到桃園機場授旗，並叮囑隊員救災之餘一定要注意自身安全及健康。

搜救隊員搭乘長榮航空包機晚間22時30分出發前往伊斯坦堡，陳建仁前往桃機授旗給搜救隊，他致詞時說，身為地球村的一員，我們要向國際展現「台灣可以幫忙」、「台灣正在幫忙」的精神。除了在第一時間派出首批搜救隊前往土國，蔡英文總統也將救災善款加碼到2百萬美金來賑濟災民。此外，陳建仁也稱讚搜救隊是台灣善良、勇敢的表現，希望大家全力以赴，讓台灣被世界看見。不過目前災區餘震不斷且氣候惡劣，陳建仁叮嚀隊員救災之際一定要注重自身安全、注意保暖及健康。

搜救隊出發前土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）特地前往機場送行，並與搜救隊員一一握手致意。貝定可表示非常感謝台灣伸出援手，由於災區當地天氣非常惡劣，即使是平常的冬季也常因積雪而難以抵達，所以能在黃金72小時內救出災民是很重要的。

熟知內情人士透露，為達成包機任務，長榮航空6日晚間緊急召開內部會議協調，並漏夜申請土耳其直飛航線所經過8個飛航情報區的航管許可，以及伊斯坦堡機場的落地許可，終於在7日下午5時左右才確定所有手續完成，讓第二批搜救隊順利成行。