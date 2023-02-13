貿協秘書長王熙蒙開場時以即將開打的世界棒球經典賽及紐約時報專題為例，表達「台灣透過運動、文化等各面向揚名國際，就如同台灣企業透過台灣精品讓更多優質的品牌及產品行銷全世界」的概念，並鼓勵更多優秀的台灣企業踴躍參加台灣精品獎選拔，並站在台灣精品這個小而美的巨人的肩膀上，運用更多行銷資源，獲得更佳的發揮。

貿易局副局長李冠志致詞時表示，台灣精品計畫每年有超過500家企業、1000多件參展作品，做為主辦單位的貿易局對業者支持台灣精品的心意以及對台灣國家地位的認同表達感謝。為進一步協助台灣企業拓銷海外，政府除持續加強實體及數位的推廣，亦將在更多國際市場辦理推廣活動，將最安心、可靠的台灣優質產品行銷世界。

台灣精品今年不僅聚焦歐美日及新南向等新興市場，並將前進東歐、中東及南美3地舉辦各項活動，像是大型體驗行銷活動、參加全球性展覽等，強化台灣產業國際形象、創造新商機。另外透過和中華隊一同前進世界棒球經典賽(WBC)、公益團體合作等方式向世界展現台灣魅力及人文價值。並與全球主流媒體合作加強台灣品牌曝光，此外，並將持續精進數位行銷，除了經營既有平台、也加入百萬網紅合作及短影音推播等創新作法帶動討論聲量，強化台灣精品認知度。

科技快速發展、競爭環境複雜及全新市場需求帶來新的商業模式，使顧客選擇的產品來源及通路更加多元化，如何在百家爭鳴中脫穎而出將成為企業成功的關鍵。對此，台灣設計研究院院長張基義以公司該如何轉型成「設計思考」模式，打造獨特產品與服務價值，引導企業創新轉型，提升品牌競爭力；奧美集團策略總監簡沂蓁則為聽眾帶來疫後的行銷趨勢洞察，分析企業在線上結合線下(OMO)的消費者購物行為轉變下的精準行銷方式，開創新商機；而隨著台灣對新南向國家出口額日趨增加，益普索副總監劉玉婷也針對消費者行為、行銷管道、策略布局為企業進行通盤解析，讓台灣品牌打入當地市場效益最大化。參加者表示本次除了對台灣精品今年的活動更加了解外，也對於提升企業形象及開創新商模深具信心。