男女交往都有自己的相處模式和樂趣，來自法國的YouTuber路易，和台灣女友Ada交往5年多，經常分享兩人的生活點滴，近日他上傳一段短片，只見Ada在廚房裡忙做飯，下秒轉身發現她把鍋蓋塞在帽T的帽子裡，當面罩邊切洋蔥，畫面讓路易笑翻說「此生見過最美的人」，影片吸引7.7萬人狂讚。

路易日前在個人IG上傳一段短片，只見女友Ada穿酒紅色帽T背對他在廚房做飯，下秒雀躍地轉身到料理台，拿起刀子切洋蔥，他仔細一看發現女友戴起帽T的帽子，把鍋蓋塞在帽子裡，把鍋蓋當「面罩」般。

Ada搞笑行徑讓路易笑到不能自己，狂呼「你有沒有看著你的另一半，然後想『如此幸運能和妳在一起，妳是我看過最美的人』我會好好珍惜妳的。」短片吸引7.7萬網友觀看、留言。

網友紛紛留言說，「鍋蓋不會從帽T掉出來，很強欸」、「鍋蓋怎麼不會起霧啊？她有在呼吸嗎？」、「竟然能想到這種方式！太聰明」、「真的是很可愛的女友」、「跟Ada交往感覺每天都有很多樂趣」、「根本生活智慧王」、「這樣可以呼吸嗎哈哈哈」。