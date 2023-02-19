尼斯廣場安納塔拉酒店建物擁有175年歷史，最初為1848年開業的尼斯首家豪華酒店，先前為波斯科羅（Boscolo）集團經營的尼斯廣場酒店（Plaza Hotel）。然而，波斯科羅集團因陷入財務危機，其中的歐洲8家酒店2019年底被法國房地產管理公司Covivio收購

Covivio策略結盟美諾酒店集團旗下NH酒店集團，由NH酒店集團經營上述8家酒店。其中，尼斯廣場酒店在歷時長達2年的全面翻修後，掛上安納塔拉品牌以「尼斯廣場安納塔拉酒店」重新開業，為安納塔拉品牌插旗法國的首處據點。

尼斯廣場安納塔拉酒店坐落於尼斯黃金廣場入口處，俯瞰阿爾伯特一世酒店花園和熙熙攘攘的英國人長廊，坐擁尼斯一線海景，距離機場和尼斯衛城會議中心僅需20分鐘車程。酒店設有包括38間套房的151間客房，許多都擁有眺望大海的露台和陽台。

尼斯廣場安納塔拉酒店由屢獲殊榮的David Collins Studio、尼斯當地建築師Jean-Paul Gomis和TBC Studio等知名建築與內飾設計專家，操刀打造品味高雅的室內設計風格，將舊世界的高貴氣質融入現代奢華的元素，重現1848年老酒店的新古典主義風格。

酒店客房以波光粼粼的地中海和蔚藍海岸的黃金時代為設計靈感，可選擇遠眺大海或面朝精心打理的花園，內部則以大理石鋪設，運用柔和淡雅色彩和大量地中海裝飾元素創造出寧靜氛圍，並以原木色與金色細節微妙點綴，彰顯出品牌獨特氣質。

酒店設有6間會議廳及1個宴會廳，可舉辦300人參加的大型企業會議和社交活動。全新的安納塔拉水療中心提供5間芳療室、1間土耳其浴室和1間三溫暖，並提供產自香水之都格拉斯的客製按摩精油系列，其中包含尼斯廣場安納塔拉酒店特色的「日落」精油。

此外，酒店設有SEEN by Olivier特色屋頂餐廳，供應葡萄牙餐飲企業家兼大廚Olivier da Costa帶來的現代地中海美食，是內外均能欣賞360度的尼斯老城與天使灣景觀。Les Colonnades香檳魚子醬酒廊則提供海鮮、輕食、本地佳餚、單杯紅白酒及尼斯下午茶。

同時，酒店利用優越位置打造一系列私人體驗，邀請遊客探索山頂村落、源自羅馬時代的葡萄園和鮮有人知的稀世建築，如可造訪香奈兒（Chanel）創辦人可可香奈兒的尼斯故居，也可體驗英國人長廊的豐富夜生活、薩萊亞林蔭道農貿市集、博物館及爵士樂節等文化盛會。