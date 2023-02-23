台中吳女勾結人蛇集團，誘國人至柬埔寨從事非法工作，「招待」國中時期的學妹到柬埔寨旅遊，卻將學妹以3000元美金轉賣給電信詐團，學妹遭囚禁向友人發訊求救，經家屬付20萬元贖金才脫身，檢警在吳手機裡發現灌水、逼男穿女性內衣褲凌虐影片，吳否認涉案，檢方依人口販運防制法及買賣人口等罪起訴。

台中警方去年9月逮捕25歲吳女，她在臉書、IG等社群軟體以「高薪工作」、「酒店服務」等廣告，誘騙逾20多名國人到柬埔寨後，其護照隨即被扣押；警方發現，吳身材姣好、貌美年輕，當天被警方帶至拘留室，引起男犯人險「暴動」，有被害人向警透露，吳女等人其實手段凶殘。

警方調查發現，吳女等人手機內，有成員因窩裡反遭以凌虐懲罰，手段相當凶殘，逼穿女性內衣褲被毒打。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方說，吳女去年6月傳訊息給國中學妹佯稱，在柬埔寨酒店賺錢，要「招待旅遊」安排食宿、導覽，對方開心搭飛機到柬，未料學姊「變臉」將她以3000元美金轉賣給詐欺集團。當時求救訊息「這裡警察跟狗屁一樣，一邊園區有打死人，隨便塞錢，說憲兵打的就沒事」吳女連自己國中學妹都不放過，令人震驚。

警方指出，有被害人不願意配合，慘遭灌水凌虐。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

檢警調查，吳女號召不特定女子前往柬埔寨從酒店陪酒工作，入境後隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約等，若有被害女子反悔不願意繼續陪酒，就被轉賣至特定會館強迫賣淫。

檢警指出，吳女還見另1名陪酒小姐坐檯業績不好，就以2萬元美金將她賣至「銀河園區」從事電信詐欺，後來因園區解散，吳女再以3萬5000元美金將該名女子轉賣至「柏萊園區」內的詐團，女子遭勞力剝削領不到薪水。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊，去年9月掌握，吳女自柬埔寨入境返國，於是在桃園國際機場實施搜索、拘提，調查吳經手20多名台灣人到柬埔寨，約有8人未返台；經檢察官複訊後認定吳嫌涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向台中地方法院聲請羈押獲准。