2024年總統大選，各政黨積極布局，藍綠陣營由誰出戰也受到關注。民進黨目前以副總統賴清德呼聲最高，國民黨人選則仍未明朗。國民黨台北市議員徐巧芯表示，目前她聽到的情報是，2024總統大選，藍營有兩個人選，再協調出一組人；另外一個聲音則是，由一個特定人選搭配國民黨主席朱立倫參選。

徐巧芯今(2日)在《千秋萬事》節目中表示，她聽到的情報是，新北市長侯友宜之外，還有另一人選，但只會出一組人，大家也不用擔心，他們會自己去協調。第二個聲音則是，由一個特定人選搭配朱立倫參選，因為朱立倫是黨主席，所以搭配朱立倫，這組還是國民黨的候選人，比較沒聽過侯朱配的消息，目前聽到的就是這兩組。

徐巧芯接著指出，侯友宜出來，搭配的人不一定是誰，沒有聽聞他可能搭配誰的相關消息，她在坊間聽到的傳聞就是如此。

徐巧芯表示，原則是只會出一組人馬，侯X配跟朱立倫那一組人馬，都沒有跟原則有所背離，其實都有可能。

徐巧芯指出，這次大家的共識是，能不能下架民進黨，對民進黨各種議題的打擊，是大家的當務之急。尤其經過2022年地方選舉，不再是一個母雞帶小雞的時代，作為一個小雞自己也要有戰功跟戰力，要有拉著議題走的能力。