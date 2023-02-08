外傳2024民進黨不一定會再次禮讓無黨籍立委林昶佐，可能由前文化部長鄭麗君出戰中正萬華。對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，立委徵詢計畫尚未啟動，相關謠言一定不是事實，每個選區都會做最大勝選安排；立委劉世芳則說，初選提名大約落在四、五月。

對於2024民進黨不禮讓林昶佐傳聞，鄭運鵬說，立委提名並非黨團權責，民進黨有一定提名機制，黨主席賴清德才剛上任，也還沒有啟動區域跟不分區立委的徵詢計畫，部分流傳內容一定不是事實，可能想造成民進黨內部競爭，他沒有意見，但民進黨每一個選區都會做最大勝選希望的安排。

鄭運鵬表示，林昶佐這兩屆跟黨團有很多合作，這一點黨團給予肯定，如果黨中央在選區規劃需要徵詢意見時，黨團也會提供意見，現在程序都還沒開始，相關傳言並非事實。

劉世芳表示，民進黨提名立委時都會按照程序，相關時程落在4、5月，過程都是公開透明，坊間支持誰是另外一回事，歡迎有志之士參加初選。