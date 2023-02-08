2022九合一選舉綠營慘敗，隨之而來的2024大選，總統人選固然引發熱議，藍綠在台北市立委選戰的布局也有不少討論。媒體人黃揚明7日在《大新聞大爆卦》節目指出，親綠的無黨籍中正萬華立委林昶佐經歷過一次罷免，仇恨值相對會比較高，沒有那麼好選。他更提到民進黨前文化部長鄭麗君，有沒有可能是民進黨派自己人的選項？還強調不要小看民眾黨，柯文哲若2024與藍營分道揚鑣，立委可能就不會禮讓。

「如果這個地方這麼輕鬆、這麼好拿，初選的意義就沒有那麼大。」黃揚明指出，國民黨在台北市從2008的八仙過海，之後就是逐步往下，到了上一屆只剩4席，已經是勉強過半了。內湖南港只要提名得當，確實機率是大沒有錯。中正萬華很難說，第一個是民進黨這次支持林昶佐，會不會有一些態度的轉變？也有一些傳言說，說不定林昶佐就不選了，民進黨自己派自己的正規軍去戰，也有可能，關鍵是在林昶佐的態度。

黃揚明強調，可是也有可能民進黨繼續支持林昶佐，因為林昶佐經歷過一次罷免，他在這個選區的仇恨值相對會比較高，在擴展年輕選民上，站在民進黨這一邊又沒有那麼有力，他本來最擅長就是年輕選票這一塊。2016、2020都是挾著跟蔡英文綁在一起，蔡英文在台北市就是席捲，但2024沒有蔡英文了，整個民進黨的形象跟2016、2020都不太一樣了，黑金等等年輕人看不下去的事情愈來愈多，林昶佐也真的沒有那麼好選。

黃揚明提到，民進黨也會考慮說，是不是我們派一個自己人，形象好，比如說鄭麗君，有沒有可能？這些都是布局上他們會考量的，當然都還沒有決定。如果今天是林昶佐繼續選的話，確實國民黨相對於民進黨自己派人選的話，(勝選)可能性比較高，關鍵在於要派出適合的人。過去在中正萬華區，包括黨內初選，都有一些很奇怪的事情發生，都是黨內互打，這種狀況藍營支持者看了也會很難過。

「還有一個很重要的關鍵是，民眾黨的因素，你不要小看民眾黨。」黃揚明指出，如果今天柯文哲最後在2024的總統大選，跟藍軍是分道揚鑣，那他憑什麼立委要禮讓？我中正萬華提一個，內湖南港提一個，我都提，他要衝政黨票，他要增加他政黨的支持度，這些人不會當選，但是要拉下國民黨綽綽有餘。所以整個問題就在於，現在客觀環境看起來好像不錯，但問題是後面還有很多變數，國民黨都不要太早說哪邊一定好。