新任行政院長陳建仁1月31日正式上工，簽署的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。該計畫由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。對此，前立委郭正亮今（2）日就表示，「743億還不是見真章的時候，賴清德如果有幸選上總統，才知道多可怕」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「743億還不是見真章的時候，賴清德如果有幸選上總統，才知道多可怕，排碳是注定每個環節都要漲價的」，郭正亮更擔憂，「到最後建築成本會增加多少？房價會不會再漲？這都不是陳建仁會碰到的問題，都是下任總統要碰的問題」。

郭正亮更強調，「台灣承諾了減碳時間表，要落實欸」，郭正亮坦言，「現在時序是未來四年都在裡面，這很可怕，會造成極多東西都要漲價，真的要落實到節能減碳，這個所造成的百物漲價才可怕，不過陳建仁碰不到」，郭正亮甚至更回憶，前中研院長李遠哲日前直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，兩人商討碳排議題時，蔡英文甚至稱「2024年後不是她的事」，郭正亮最後說，「結果台灣的承諾是2030要減半，真的不知道未來該怎麼過日子」。