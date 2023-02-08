台灣近期陷入缺蛋的狀況，每日缺口高達460萬顆，農委會主委陳吉仲更是成為各界批評的目標。前立委郭正亮7日直言，雖然台灣缺蛋有各種複雜的因素，然而據他所知，農委會也沒有對蛋農積極輔導，且缺蛋缺了起碼半年，陳吉仲還拿不出解決問題的辦法。

郭正亮在節目《少康戰情室》提到，農委會沒有在輔導生蛋的蛋農，現在該產業91%都是傳統的小雞場，養十萬隻雞以上的，占不到總比1%，且全台灣只有15家，當然就很容易出現缺蛋的狀況。

郭正亮還進一步分析，雖然缺蛋有很多複雜的因素，像是飼料漲價、冬天變更冷、夏天變更熱，雞適應不良，生蛋就會生的比較少，是有一些綜合性的問題發生在台灣沒錯，「但現在問題是蛋已經缺很久了，陳吉仲已經被罵半年了」。

另蛋農近期受到禽流感、寒流衝擊與產地缺雞影響，生產成本越來越高昂，原本傳出農委會已與產業團體談妥，雞蛋6日起每台斤將調漲3元，但臨時收到取消漲價的通知，蛋農痛批是農委會伸手干預，有可能發起抗議。陳吉仲對此僅回應，大家若有不同意見，不用辛苦北上抗議，等他自己下鄉就好。