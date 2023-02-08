駐美代表蕭美琴返台述職，有傳言指蕭美琴可能擔任2024副總統候選人。民進黨台北市議員王世堅表示，副總統賴清德、蕭美琴搭配，是最好的一組人選。但是美國屬意蕭美琴能夠繼續留在駐美代表職位上，所以可能副手的搭配上，可能會有一點小變化。

王世堅今(8日)在《下班瀚你聊》節目中表示，到目前為止，2024民進黨最好的人選就是「德美配」，這是最強的。而蕭美琴一方面跟美國的溝通暢通，完全沒有任何會Miss掉的部分。不只是因為她的英語能力強，最主要她的態度、身段不卑不亢，而且她很認真。蕭美琴在美國不只是對政府、美國國務院的部分，對參議院、眾議院，觸角也很深很廣，獲得了美國政府的肯定。

王世堅指出，蕭美琴跟總統蔡英文的公交私誼都非常好。所以蕭美琴會是一位最好的人選，因為她等於也可以幫賴清德跟蔡英文做一個很好的溝通橋梁，「德美配」確實是最好的一組搭配人選。

王世堅接著指出，但因為美國屬意蕭美琴繼續留任駐美代表，所以在副手的搭配上，可能會有一點小變化。當然民進黨的人才濟濟，還會有好的人選來搭配。