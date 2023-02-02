前閣揆蘇貞昌1月31日交出印信，由陳建仁正式接掌行政院長一職。媒體人朱凱翔1日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，新閣揆陳建仁跟副閣揆鄭文燦都身段柔軟，在前後任民進黨主席蔡英文、賴清德的權力交接上，就可以減緩可能發生很硬的衝突。否則所有權力都還在蔡英文、蘇貞昌手上，大家怎麼受得了？所以這不是擋賴清德，而是讓蔡英文從硬著陸變成軟著陸，以後什麼事情可以用說的，不用搶的，場面不會那麼難看。

朱凱翔表示，原本蘇貞昌守門，一方面不讓人家殺進來，也不讓權力流出去。可是就沒辦法了，所以怎麼辦？所以就把陳建仁放來，陳建仁跟鄭文燦是一組的。蘇貞昌站在那個關口，原本可能對帶兵勤王、要清君側的賴清德大軍叫囂：你叫什麼叫？要嘛就殺進來！可能會這樣子，他就會變成一個硬衝突。

「硬衝突，終究那個新主子，是會比較佔優勢的。」朱凱翔說，最後怎麼辦？蔡英文就會很難看。那怎麼辦呢？現在等於換了一組人，陳建仁搭鄭文燦，兩個都是身段柔軟，都是伸手不打笑臉人，他們可能城門一開：歡迎，請來坐，要來就來，要不來也沒有關係，大家和和氣氣，都是一家人，隨便你進出，場面就不會難看。

朱凱翔指出，所以蔡英文跟賴清德在未來一年之中，因為陳建仁這樣一個虛位的閣揆，然後鄭文燦是補虛位閣揆的不足，因為鄭文燦畢竟能力一定比大仁哥好很多，這樣的組合就可以減緩蔡英文跟賴清德在短時間內必須很硬的衝突。試想，一個要選總統的人，他沒有資源、沒有官位、沒有權力，說話不算話，誰跟著他選啊？所有要選的人一定跟著賴清德走，可是所有權都還在你蔡英文手上，在蘇貞昌手上，大家怎麼受得了？

「那就只能奪權吶，那蘇貞昌的存在就會使得這個奪權變成硬碰硬！」朱凱翔強調，所以才要換陳建仁來，陳建仁那個笑，是笑給民眾看的，是笑給在野黨看的，也是笑給賴清德看的，以後什麼事情可以用說的，不用搶的，那這樣子會讓蔡英文的著陸從硬著陸變成軟著陸。

朱凱翔直言「所以這一局，我不覺得他是擋賴清德！」他反而是讓蔡英文跟賴清德的交接，變得比較smooth、比較順、比較圓滑一點，可以商量，可以說話，你也說得上話，不是像蘇貞昌那個樣子。